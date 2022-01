„Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll“

Marianne und Robert Puchinger waren immer für Tiere in Not da. „Trotz geringen Einkommens hatten die beiden immer ein großes Herz für Tiere in Not. Sie haben sich um Notfellchen in der Umgebung liebevoll gekümmert, sie medizinisch versorgen lassen“, so beschreibt es eine Bekannte von Marianne und Robert. Auch sie will helfen und hat via Facebook zu Spenden aufgerufen, denn im Moment hat Marianne Puchinger Geldsorgen.