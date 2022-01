Forscher brachten Goldfischen „Autofahren“ bei

Um zu testen, ob die Tiere wirklich bestimmte Positionen anvisierten, indem sie ein deutlich sichtbares Ziel an der Wand gegenüber dem Becken anbrachten. Nach nur zehn Tagen Training navigierten die Fische zu dem Ziel. Außerdem waren sie dazu in der Lage, selbst dann, wenn sie in der Mitte unterbrochen wurden, indem sie gegen eine Wand stießen, ihr Ziel anzusteuern. Sie ließen sich auch nicht durch falsche Ziele, die von den Forschern aufgestellt wurden, täuschen.