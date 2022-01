Gemeinden zahlen immer noch für Sturmtief-Schäden

Die Sanierung der Geoparkschule in Tichoja könne zumindest umgesetzt werden. „Wir haben 2021 bereits mit den ersten Arbeiten begonnen. Dieses Jahr werden 200.000 Euro in neue Fenster investiert“, ergänzt Koller: „Seit Corona hat die alte Volksschule für uns an Bedeutung gewonnen. Alle Sitzungen finden mittlerweile dort statt.“ Der Saal im Gemeindeamt sei viel zu klein. „Dort können Abstände kaum eingehalten werden.“