Junge Skitourengeher jetzt auch „lawinen-fit“

Das Analysieren des Schneeprofiles, der Umgang mit dem Suchgerät wurden geübt, im Schnee versteckte Gegenstände geortet. „Immer mehr junge Skifahrer fangen auch an, Skitouren zu gehen, da ist es enorm wichtig, dass sie sich in diesen Dingen gut auskennen“, weiß Claudia Kraxner. Weitere Termine folgen am 15. Jänner am Dobratsch, am 16. Jänner in der Innerkrems und am 21. Jänner im Bodental.