Pistenskitouren als Alternative

Der Aufstieg an der „Roten 8er“ in Wagrain ist bis zum 12. Dezember noch exklusiv für Tourengeher reserviert, kostet jedoch 15 Euro pro Person. In Flachauwinkl/Kleinarl verlangt man stolze 22 Euro, allerdings sind zwei Liftfahrten inkludiert. Für Familien ein tiefer Griff ins Börserl. Besitzt man eine gültige Tages- oder Saisonkarte, entfallen in den meisten Skigebieten die Touren-Gebühren. In Obertauern sind im Winter Tourengeher auch ohne Gebühren willkommen. Aber: Es wird an die Vernunft der Pistengeher appelliert, sich sorgsam und nicht nebeneinander aufwärts zu bewegen.