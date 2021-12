Abendliche Ski-Aufstiege werden immer beliebter

Immer mehr Skigebiete ermöglichen Abend-Skitouren ganz offiziell. Zu stadtnahen Klassikern der Touren zählen etwa das Wieserhörndl in der Gaißau oder der Zinken in Hallein. Die Gaißau bietet am Mittwoch (von Gaißau) und am Freitag (von Hintersee) die Möglichkeit, bis 22 Uhr auf den Berg zu gehen. Am Zinken besteht die Möglichkeit von Montag bis Mittwoch. Andere Gebiete, wie etwa Abtenau, erlauben dies immer. Allerdings muss am Abend auch in der Aufstiegsspur wieder abgefahren werden.