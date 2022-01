Weiterer Termin nach Interesse an Kinderimpfung

Im Dezember bot das Bezirkskrankenhaus Reutte erstmals Corona-Schutzimpfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in der Kinderambulanz an. „Die erste Impfaktion war ein wirklich toller Erfolg“, freut sich Eugen Ladner. Umso größer sei die Freude, einen weiteren Impftag anbieten zu können – und zwar am 15. Jänner. Die Anmeldung unter tirolimpft.at sei laut Ladner bereits möglich.