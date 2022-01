Rakete in Friesacher Durchlass verursachte Schaden

Am 31. Dezember gegen 22.17 Uhr wurde der Polizeiinspektion Friesach angezeigt, dass in Friesach direkt neben der Stadtpfarrkirche um die 40 Stück Raketen gezündet und abgefeuert wurden. In weiterer Folge gingen die unbekannten Personen in den vom Kirchplatz Richtung Hauptplatz führenden Durchlass und zündeten im Durchlassbogen eine weitere Rakete.