Bei Genesenen erhöht sich der Schutz nach Impfung

Die Studie zeigt überdies, dass auch jene Stelle, die das Spike-Protein zum Andocken an menschlichen Zellen nutzt - die sogenannte „rezeptorbindende Domäne“ - unterschiedlich gut erkannt wird. Erneut waren es die Antikörper der lediglich Genesenen, die die größte Abnahme in der Wirkung zeigten. In den anderen untersuchten Gruppen war die Fähigkeit zum Anbinden weit weniger stark reduziert. Alles in allem erhärten die kürzlich publizierten Ergebnisse laut den Forschern die Ansicht, dass es dringend an Omikron angepasste Impfstoffe brauche, so Krammer und Kollegen.