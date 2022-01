Verfärbte Lippen und Nägel als neue Symptome

Delta überholt: Erstmals mehr Omikron-Fälle in Österreich

In den meisten Ländern nimmt die Omikron-Variante langsam aber sicher den Spitzenplatz bei den Neuinfektionen ein. So auch in Österreich, wo Omikron zum Ende des Jahres 2021 Delta als vorherrschende Mutation abgelöst hat. In der Kalenderwoche 52 wurden 2915 Delta- und 4360 Omikron-Fälle nachgewiesen, geht aus einer Aktualisierung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) von Montag hervor.