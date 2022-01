Beratungen vor Welle: Omikron herrscht jetzt vor

Und die Fallzahlen steigen weiter: 3319 Neuinfektionen meldeten die Ministerien am Montag - und das bei deutlich geringeren Testzahlen als sonst, was vermuten lässt, dass die tatsächlichen Fallzahlen auch deutlich höher sein dürften. Rund um die Feiertage wurden zuletzt nur 194.889 PCR-Tests in 24 Stunden ausgewertet (1,7 Prozent davon positiv), in der Vorwoche hingegen im Schnitt täglich 550.552.