Immer mehr Anträge wegen Impfschäden in Österreich

„Möglichkeit einer Verursachung reicht nicht“

In medizinischen Gutachten muss nach so einem Antrag festgestellt werden, inwieweit es wahrscheinlich ist, dass die Impfung tatsächlich zu Nebenwirkungen wie Thrombosen oder Herzmuskelentzündungen im jeweiligen konkreten Fall geführt hat. „Für die Anerkennung muss eine Wahrscheinlichkeit gegeben sein“, so Kollaritsch. Heißt: Laut wissenschaftlicher Lehrmeinung müsse mehr FÜR als GEGEN einen Zusammenhang des Schadens mit der Impfung sprechen. „Die alleinige Möglichkeit einer Verursachung reicht nicht.“ Ebenso muss die Impfung in Österreich erfolgt sein, um eine Entschädigung zu erhalten.