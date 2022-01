Neue Corona-Variante in Frankreich aufgetaucht

Neue Variante heißt B.1.640.2

Die Variante trägt vorläufig die Bezeichnung B.1.640.2 und wurde erstmals von Experten des IHU Mediterranee Infection in Marseille entdeckt. In einer Preprint-Studie erklären Experten von der französischen Regierung, sie hätten „46 Mutationen“ in der Variante identifiziert. Die neue Variante könnte ansteckender als das Ursprungsvirus SARS-CoV-2 sein. Die Forschung dazu steht aber noch ganz am Anfang. Neue Corona-Varianten können sich vor allem bei ungeimpften Infizierten entwickeln.