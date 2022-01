Isolation statt Omikron: So wappnet sich Wien

Doch nicht alle fahren derart schwere Geschütze auf. Ein Rundruf der „Krone“ zeigt, dass man Omikron zwar ernst nehme, aber doch auf die bisherigen Präventionskonzepte oder aber fixe Teambildungen setzt. Bei Österreichs größtem Mobilitätsdienstleister, den ÖBB, herrscht in kritischen Bereichen wie in den Betriebsführungszentralen und an den Dienststellen der Triebfahrzeugführer ein besonders hohes Schutzniveau. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, gilt dort ein grundsätzliches Besuchsverbot, und es werden feste Teams gebildet.