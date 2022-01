Omikron einbremsen, sonst „Feldbetten aufstellen“

„Auch ich weiß nicht genau, was in der GECKO läuft. Für mich ist das jetzt noch ein Hinterzimmer-Debattierklub“, kritisierte Elling im „Kurier“ die Krisen-Kommission der Bundesregierung scharf. Man habe bei der Delta-Welle „hoffentlich gelernt, dass der Blick auf die Intensivstationen ein Fahren mit dem Blick in den Rückspiegel ist“, erinnerte der Wissenschaftler. „Das ist mit Omikron indiskutabel. Wir können auch nicht Weihnachtspause machen“, verwies er auf die Situation in den Krankenhäusern in London oder Dänemark.