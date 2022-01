GECKO tagt Dienstag: Maßnahmen noch diese Woche?

Auch andere Staaten verschärfen Maßnahmen

Andere Staaten haben ihre Corona-Maßnahmen angesichts der Omikron-Welle bereits angepasst. So befinden sich die Niederlande derzeit in einem harten Lockdown, was in der Nacht auf Montag in Amsterdam zu einer Demo von Maßnahmengegnern mit rund 10.000 Teilnehmern geführt hatte, die von der Polizei aufgelöst wurde. Auch die Schweizer Epidemiologin Emma Hodcroft sagte im Interview mit blick.ch, dass „ein ein- bis zweiwöchiger Lockdown leider das wirksamste Mittel, um den Druck auf das Gesundheitssystem zu verringern“ sei, sollte es in der Schweiz zu Triagen kommen.