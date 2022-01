Dunja ist noch auf der Suche nach der Leichtigkeit

Sechs Weltcup-Starts, noch kein Finish in den Top 30. Was für Biathlon-Ass Dunja Zdouc im Vorjahr fast Formsache war, gestaltet sich in dieser Saison wesentlich schwieriger. „Ich habe mir zu ambitionierte Ziele gesteckt, wollte zu viel. Da ist aus Leichtigkeit Verbissenheit geworden“, erklärt die 27-Jährige, die auch mit der Vorbereitung nicht zufrieden war.