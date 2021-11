Dunja Zdouc: „Zum Auftakt kann es grausig werden!“

Mixed-Silber bei der WM in Pokljuka, fünf Top-15-Platzierungen im Weltcup! Das letzte Jahr war für Biathletin Dunja Zdouc top. Und in der neuen Saison, die in eineinhalb Wochen in Östersund (Sd) beginnt, wartet mit Olympia das absolute Highlight. „Dort will ich hin, dafür braucht es im Weltcup super Ergebnisse“, weiß die 27-Jährige, die erstmals unter die Top 6 laufen möchte.