Iranische Hacker drohen in israelischen Zeitungen

Teheran sieht Israel als Erzfeind. Die Zerstörung des jüdischen Staates und die „Befreiung Palästinas“ gehören seit vier Jahrzehnten zur außenpolitischen Doktrin des Landes. Soleimani war auf Befehl des damaligen US-Präsidenten Donald Trump am 3. Jänner 2020 bei einem Besuch in Bagdad mit einem US-Drohnenangriff getötet worden. Teheran erklärte, der Anschlag gefährde den Frieden in der Region, und fordert seine Verurteilung durch die Vereinten Nationen.