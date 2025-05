Mit Spaten erschlagen: Verdächtiger nun in U-Haft

Die schockierende Bluttat in einem Grazer Mehrparteienhaus lässt Nachbarn und Ermittler nicht los: Nachdem ein 53-jähriger Mann am Freitag seine 72-jährige Nachbarin mit einem Spaten brutal erschlagen haben soll, hat das Grazer Landesgericht für Strafsachen am Sonntag nun die U-Haft über den Tatverdächtigen verhängt.