„Softwaredefekt“ legt Tankstellen im Iran lahm

Das iranische Staatsfernsehen hat am Dienstag erklärt, dass ein Cyberangriff auf Tankstellen im gesamten Land verübt worden sei. Zuvor hatten sich lange Schlangen vor Tankstellen in der Hauptstadt Teheran und in anderen Orten gebildet (siehe Video oben). Ein Sprecher des Tankstellenverbands sprach hingegen von einem „Softwarefekt“, der das Bezahlsystem an Tankstellen lahmgelegt habe. In sozialen Medien kursierten Spekulationen über einen Hackerangriff des israelischen Geheimdienstes Mossad.