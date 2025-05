Was verheimlicht Macron der Welt auf diesem Bild?

Und trotz der angespannten Situation wurden die vier Gäste in der ukrainischen Hauptstadt wie auch bei der Heimfahrt von der ganzen Welt mit Argusaugen beobachtet. Jeder Griff und jeder Blick mussten sitzen – ein Ding der Unmöglichkeit! So macht derzeit etwa ein Video die Runde, in der Macron mit einem Grinsen im Gesicht vor Journalisten ein kleines, weißes Etwas verschwinden lässt. Zuerst wandert es vom Tisch in die rechte Faust des Politikers, dann ganz „unauffällig“, wieder mit einem Lächeln in Richtung Starmer, in die linke, bevor es anscheinend irgendwo in der Hosentasche landet.