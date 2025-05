Taylor Swift setzt sich in Rechtsstreit zur Wehr

Lively wird in Prozess aussagen

Blake Livelys Anwälte haben indes bestätigt, dass sie in ihrem bevorstehenden Prozess gegen Baldoni aussagen wird. Lively, die im Dezember 2024 Klage einreichte, beschuldigte Baldoni und sein PR-Team auch, während der Promotion des Films eine Hetzkampagne gegen die Medien geführt zu haben. Im Februar änderte sie ihre Klage, um Behauptungen anderer Frauen über Baldonis angebliches Verhalten am Set aufzunehmen.