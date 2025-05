Pedersen knöpfte Roglic das Führungstrikot ab!

Der Ex-Weltmeister gewann am Sonntag den dritten und letzten Abschnitt des Auftakts in Albanien mit Start und Ziel in Vlorë (160 Kilometer) im Massensprint. Damit knöpfte er Roglič durch die Bonus-Sekunden das Rosa Trikot wieder ab. Der Slowene hatte am Vortag im Zeitfahren eine Sekunde vor Freitag-Sieger Pedersen die Spitzenposition übernommen.