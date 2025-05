Spitz holt in Korea als 4. bestes Saisonergebnis

„Das gehört dazu zum glamourösen Leben auf der Tour!“

Noch am Sonntag ging es für die 25-Jährige weiter zum am Donnerstag beginnenden Turnier in Eemnes in den Niederlanden, die Woche darauf wird Spitz in Evian-les-Bains in Frankreich abschlagen. „Da muss man irgendwie durch. Das gehört dazu zum glamourösen Leben auf der Tour“, meinte Spitz schmunzelnd über das dichte Programm.