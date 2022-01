Wagen ging im Kurort in Flammen auf

„Auf der Bundesstraße 137 in Fahrtrichtung Grieskirchen war ein Fahrzeug aus noch unbestimmter Ursache in Brand geraten. In der Erstphase war für die Einsatzkräfte noch nicht klar ob sich noch Personen im Fahrzeug befinden, die hydraulischen Rettungsgeräte (Spreizer und Schere) wurden vorbereitet. Der Fahrzeuglenker bzw. die Insassen konnte sich zum Glück noch rechtzeitig, aus dem brennenden PKW, in Sicherheit bringen. Die Atemschutzträger der FF Bad Schallerbach konnte den Brand schnell mit einem Hochdruckrohr bzw. Mittelschaum unter Kontrolle bringen“, berichtet die Feuerwehr Bad Schallerbach vom Einsatz.