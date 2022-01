Nur wenig Hoffnung für die diesjährige Ballsaison

Maturabälle in Warteposition

In der Warteschleife befinden sich noch Maturabälle im Südburgenland, wie Harald Kahr, Generalpächter des Messezentrums Oberwart berichtet. Im Messezentrum werden üblicherweise viele Bälle gefeiert. Man stehe in Kontakt mit den Schulen und werde sich am 10. Jänner wieder zusammensetzen, erklärt Kahr: „Es ist sehr mühsam.“ Veranstaltungen dieser Größe bräuchten schließlich eine entsprechende Vorlaufzeit. 1000 bis 2500 Gäste sind bei Maturabällen üblich. Hinzu kommt, dass die Schüler oftmals auch eine Disco haben wollen.