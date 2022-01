Nach Unfall getürmt: Gesuchter ging zur Polizei

40-Jähriger bemerkte Unfall nicht

Am Samstagvormittag meldete sich ein 40-jähriger Deutscher bei der Polizei in Söll und gab an, dass er an dem Unfall beteiligt gewesen sein dürfte. „Er habe nicht bemerkt gehabt, dass der Unfall mit seinem Sturz beim Schlepplift im Zusammenhang gestanden habe“, sagte er gegenüber den Beamten aus.