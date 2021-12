Unfälle auf Tirols Pisten forderten zwei Verletzte

Zwei folgenschwere Skiunfälle ereigneten sich am Silvestertag auf Tirols Pisten. In der SkiWelt Wilder Kaiser in Söll wurde eine 17-Jährige von einem Liftbügel am Kopf getroffen und dadurch bewusstlos. Am Hintertuxer Gletscher kollidierte ein Snowboarder mit einer 72-Jährigen. Die Frau erlitt eine schwere Knieverletzung. In beiden Fällen musst der Hubschrauber anrücken. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Unfällen.