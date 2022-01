55 Neuinfektionen, 13 Intensivpatienten

Laut dem Koordinationsstab des Landes gibt es seit gestern 55 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 608. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 49 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 13 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 1.031 (-13) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.