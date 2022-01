Europa meldet bereits 100-Millionsten Corona-Fall

Omikron sorgt für zahlreiche Cluster

Frankreich etwa meldete mehr als eine Million neue Fälle in der vergangenen Woche und damit fast zehn Prozent all seiner nachgewiesenen Fälle seit Pandemie-Beginn. Die Länder mit den weltweit höchsten Infektionsraten pro 100.000 Einwohnern befinden sich aktuell alle in Europa: an der Spitze Dänemark mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2045, dahinter Zypern mit 1969 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Irland mit 1964.