Omikron wird für Ungeimpfte „richtig gefährlich“

Drosten: „Die sind jetzt natürlich richtig in Gefahr“

Besonders für Ungeimpfte bedeutet Omikron nämlich keinerlei Entwarnung, erklärte der bekannte Virologe Christian Drosten rund um den Jahreswechsel im „Deutschlandfunk“. Besonders betroffen seien dabei die Über-60-Jährigen, „und die sind jetzt natürlich richtig in Gefahr, also für die wird es jetzt richtig gefährlich“, mahnte der Wissenschaftler.