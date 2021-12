Omikron sorgt für Rekordwerte bei Neuinfektionen

Die Zahl ist deutlich höher als beim vorangegangenen Rekord, der zwischen dem 23. und 29. April mit durchschnittlich 817.000 Neuinfektionen täglich erreicht worden war, so eine AFP-Zählung. Mehr als 85 Prozent der jüngsten Infektionen konzentrieren sich auf Europa und Nordamerika. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Mittwoch wegen der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Virus vor einem „Tsunami“ an Corona-Fällen und einem Kollaps der Gesundheitssysteme gewarnt.