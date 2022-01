Silvester in Wien: Polizei rückte 1877 Mal aus

Zwei Jugendliche verletzten sich in Wien-Floridsdorf beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern schwer. Den pyrotechnischen Gegenstand hatten der 13- und der 14-Jährige gefunden. Die beiden Burschen dürften mit Schwarzpulver in Kontakt gekommen sein, das beim Entzünden zu einer Stichflamme führte. Sie erlitten schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Händen, der 13-Jährige wurde außerdem an den Augen verletzt.