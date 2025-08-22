Fremder „findet“ Schlüssel und schläft im Büro

Verdächtiger versteckte sich im Abstellraum

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie lediglich einen aufgebrochenen Spind vorfinden – der Unbekannte befand sich nicht mehr auf dem Sofa. Daraufhin durchsuchten die Einsatzkräfte das Gebäude und wurden von einem Mitarbeiter auf eine verdächtige Beobachtung hingewiesen. Laut seinen Angaben soll sich ein ihm unbekannter Mann in einem der Abstellräume befinden, wo die Polizei ihn letztlich auch antreffen konnte.