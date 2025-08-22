Fremder „findet“ Schlüssel und schläft im Büro

Eine Reinigungskraft entdeckte am Donnerstagmorgen in einem Bürogebäude in Wien-Simmering einen schlafenden Mann. Wenig später fanden Polizisten den 33-Jährigen in einem Abstellraum vor. Gegenüber der Polizei gab er an, die Schlüssel zum Büro gefunden zu haben.
Als eine Reinigungskraft um 10 Uhr ihren Dienst antreten wollte, staunte sie nicht schlecht. Auf einem Sofa im Eingangsbereich des Bürogebäudes fand sie zu ihrer Überraschung einen schlafenden Mann vor. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass es sich hier nicht um einen normalen Mitarbeiter handeln dürfte und alarmierte die Polizei.
Verdächtiger versteckte sich im Abstellraum
Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie lediglich einen aufgebrochenen Spind vorfinden – der Unbekannte befand sich nicht mehr auf dem Sofa. Daraufhin durchsuchten die Einsatzkräfte das Gebäude und wurden von einem Mitarbeiter auf eine verdächtige Beobachtung hingewiesen. Laut seinen Angaben soll sich ein ihm unbekannter Mann in einem der Abstellräume befinden, wo die Polizei ihn letztlich auch antreffen konnte.
Drogen, Schlüssel und Fahrrad sichergestellt
Als sie den 33-jährigen Österreicher befragten, stellte sich heraus, dass es sich um den zuvor schlafenden Mann handeln muss. Bei einer Durchsuchung konnten Schlüssel für das Bürogebäude als auch eine geringe Menge Drogen gefunden werden. Ein bei dem Gebäude gefundenes, vermutlich gestohlenes Fahrrad dürfte der Mann genutzt haben, um zum Büro zu gelangen.
Gegenüber der Polizei erklärte er, den Schlüssel zufällig gefunden zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.
