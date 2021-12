Maßnahmengegner tanzen „Macarena“ am Stephansplatz

Zahlreiche Corona-Leugner haben sich am Silvesterabend am Wiener Stephansplatz eingefunden, um dort zu feiern. Videoaufnahmen auf Twitter zeigen eine Menschenansammlung, die zum Partyhit „Macarena“ tanzt. Am Rande der Feierlichkeiten wurden allerdings auch Passanten und Fotografen bedrängt. Die Polizei rückte schließlich mit einem größeren Aufgebot an.