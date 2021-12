Das Feuerwerk! So war der Jahreswechsel in Wien

Aus der steirischen Landeshautstadt erreichten uns am Silvesterabend eindrucksvolle Bilder - so waren dort Tausende Menschen in die City gepilgert, um mit einem Lichtermeer aus Kerzen und Handylichtern der Corona-Verstorbenen zu gedenken. Die schönsten Impressionen der Veranstaltung finden Sie in der „Steirerkrone“!