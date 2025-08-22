Vorteilswelt
40-Jährige attackiert

Geschrei in Wohnung: Nachbar alarmierte Polizei

Wien
22.08.2025 12:12
Der Betrunkene wurde vorläufig festgenommen.
Der Betrunkene wurde vorläufig festgenommen.(Bild: P. Huber)

So schwer verletzt, dass sie sogar ins Spital gebracht werden musste, wurde eine 40-Jährige in der Nacht auf Donnerstag in Wien. Der Grund: Ein Streit mit ihrem 34 Jahre alten Ex-Freund war völlig eskaliert. Der mutmaßliche Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Er hatte 1,3 Promille intus.

0 Kommentare

Das frühere Paar hatte nach einem Lokalbesuch in der Wohnung im Bezirk Simmering zu streiten begonnen. Auf Worte folgten allerdings rasch Taten, der betrunkene 34-Jährige soll auf die 40-Jährige losgegangen sein und sie verletzt haben. Ebenso stieß der Verdächtige wilde Drohungen aus.

Nachbar alarmierte Polizei
Die Auseinandersetzung blieb nicht lange unbemerkt, denn ein Nachbar hörte das Geschrei, das aus der Wohnung drang, und verständigte gegen 1 Uhr die Polizei. Als Beamte vor Ort eintrafen, stand die Tür zu den Räumlichkeiten offen – und ihnen entgegen kam die weinende 40-Jährige.

Hier finden Sie Hilfe

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf Verein der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Der 34-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen, die 40-Jährige nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Es wurde gegen den Verdächtigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, so die Polizei. Ein Alkotest ergab bei dem Mann 1,3 Promille. Er wurde in weiterer Folge auf freiem Fuß angezeigt.

Wien
