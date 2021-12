Bewaffnetes Duo sorgte vor Bahnhof für Schrecken

Verängstigte Passanten liefen zur Polizei

„Zeitgleich begaben sich mehrere verängstigte Passanten in die Polizeiinspektion Bahnhof. Diese wurden durch die Handlungen der beiden Jugendlichen in Furcht und Unruhe versetzt“, so die Ermittler. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich die Burschen aus dem Staub gemacht. Im Zuge der Fahndung konnten die beiden Verdächtigen jedoch eine Stunde später in der Maria-Theresien-Straße angehalten und vorläufig festgenommen werden.