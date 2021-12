Schwer verletztes Messeropfer sorgt für Rätsel

Ein schwer verletzter 57-Jähriger stellt die Wiener Polizei derzeit vor ein Rätsel: Der Mann wurde am Christtag mit Stichverletzungen im Brustbereich in einer Wohnung in Donaustadt gefunden. Seine 77-jährige Lebensgefährtin will von einem Angriff nichts wissen. Sie befand sich aber ebenso wie der Stiefsohn des Mannes zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Wohnung.