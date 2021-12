Wüste Gewaltexzesse an Weihnachtstagen in Wien

Bei Festnahme Beamten attackiert

In der Nacht auf den Christtag wurde die Polizei dann wegen eines Streits in der Kutschkergasse in Währing alarmiert. Auch hier waren zwei Männer aneinandergeraten. Als die Beamten die Lage klären wollten, verhielt sich einer der Beteiligten - ein 22-jähriger Afghane - zunehmend aggressiv. Er beschimpfte die Polizisten lautstark, als er daraufhin festgenommen wurde, leistete er heftigen Widerstand. Drei Beamten wurden dadurch leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde angezeigt.