Goldene Schweiz II

Die direkte Demokratie ist der Schlüssel zum Erfolg: 650 Volksabstimmungen in 173 Jahren. Die Fakten belegen, warum die eigenwilligen Eidgenossen den weltweit höchsten Wohlstand haben: Der Franken ist die stabilste Währung, zeigt in Krisenzeiten Härte. Die Schweiz verzeichnet bloß ein Drittel der Inflation von Österreich (1,5 zu 4,3 Prozent), verfügt aber über dreieinhalbmal so hohe Goldreserven und hortet insgesamt 1040 Tonnen.