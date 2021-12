Christian Baha: Goldene Schweiz

De facto die direkte Demokratie. Seit 1848 wurden dort 650 Themen abgestimmt, die die Menschen bewegen. Das reduziert den Unmut der Menschen und erhöht die Akzeptanz der Regierenden, Stichwort Streiks und Demonstrationen. In Österreich gab es erst zwei Volksabstimmungen: 1978 zur Inbetriebnahme des AKW in Zwentendorf und 1994 zum EU-Beitritt. Das Volk will gehört werden. In Fragen der Migrationspolitik, zum EU-Verbleib, bei den Steuern, bei der Wahrung des Wohlstands oder bei der Bildung. Trotz weniger Zuwanderung vertrauen die Schweizer am Arbeitsmarkt auf ausländische Schlüsselarbeitskräfte, in der Wirtschaft auf attraktivere Steuersysteme. Die Unternehmen zahlen weniger Lohnnebenkosten, den Menschen bleibt mehr am Konto. Das lockt innovative Start-ups und Investoren an. Beim Vermögen pro erwachsener Person liegt die Schweiz mit 674.000 US-Dollar auf Platz 1 weltweit.