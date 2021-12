15 Prozent des Mülls fallen zu Weihnachten an

Durchschnittlich produziert ein österreichischer Haushalt 165 Kilogramm Müll pro Jahr, 15 Prozent davon fallen in der Weihnachtszeit an. Weihnachtszeit ist also auch Müllzeit. Umso wichtiger ist es, den Müll auch richtig zu trennen. Umweltbewusste Christkindln denken dabei schon voraus, verpacken ihre Geschenke in Zeitungs- oder Packpapier, das – wie „normales“ Geschenkpapier auch – im Altpapiercontainer entsorgt werden kann. Beschichtete Hüllen oder solche mit viel Glitzer gehören im Gegensatz dazu in den Restmüll, ebenso wie etwa kaputte Christbaumkugeln und Kerzenreste. Für das Füllmaterial aus dem Weihnachpackerl ist der gelbe Sack die richtige Adresse.