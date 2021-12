Die kleine Botin feiert auch Weihnachten

Der Kalender knallt es mir täglich beinhart hin. Noch 4 - 3 - 2, noch 1 Tag bis Weihnachten! Was habe ich mich als Kind gefreut, bis es endlich so weit war. Und jetzt? Weihnachtsstimmung null von zehn möglichen Punkten! Dabei gäbe es genug zu feiern und wofür es sich täglich lohnt aufzustehen und mit vollem Einsatz zu leben. Ich habe heuer alle Geschütze aufgefahren, und die Wohnung glitzert und strahlt wie noch in keinem Advent davor. Das milde Licht der Kerzen und die zarten Punkte der Lichterketten sind so etwas wie mein Weichzeichner für den Alltag. Leider ist das mit den Filtern und Retuschen so eine Sache: Ganz vermögen sie die Hässlichkeit dann doch nicht zu überdecken.