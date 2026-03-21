Die kleine Botin gestaltet kleine Häschen

Mit „großen“ Kindern ist die Ferienplanung anders geworden, viel ihrer Freizeit organisieren sie sich selber. Trotzdem ist es schön, vereinzelt dann ganz gezielt etwas zusammen zu machen. Wenn wir jetzt ein DIY umsetzen wollen, dann ist auch der Einkauf schon etwas, was die Kinder erledigen können oder aktiv daran beteiligt sind. Bei uns ist so eine Idee entstanden, die so einfach ist, dass sie schon wieder genial ist. Wir wollen Häschen zum Aufhängen machen. Ich liebe natürliche Materialien und deshalb haben wir zu zarten Holzstreifen gegriffen. Die gibt es im Baumarkt. Ein bisschen Wolle, also den Rest aus dem Handarbeitskoffer und ein Stückchen Filz brauchen wir noch. Aus den Holzstreifen haben wir dann je Hase einen größeren und einen kleinen Ring geformt und mit Tacker aneinander befestigt. Den Filz haben wir länglich zu Ohren zugeschnitten und aus der Wolle kleine „Bommel“ gemacht. Und jetzt verbreiten die Häschen am Fenster Frühlingsstimmung auch in der Wohnung.