Die kleine Botin gestaltet kleine Häschen

Die ersten Frühlingsboten in der Wohnung sind eingezogen: so haben wir Häschen gestaltet. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Dank der nahenden Osterferien sind wir jetzt schon im Frühlingsmodus. Wir schmieden Pläne und freuen uns beim Hinausgehen, wenn es endlich milder ist. Die ersten Knospen an den Bäumen und Sträuchern, die ersten blühenden Obstbäume machen so eine ehrliche Freude!
Mit „großen“ Kindern ist die Ferienplanung anders geworden, viel ihrer Freizeit organisieren sie sich selber. Trotzdem ist es schön, vereinzelt dann ganz gezielt etwas zusammen zu machen. Wenn wir jetzt ein DIY umsetzen wollen, dann ist auch der Einkauf schon etwas, was die Kinder erledigen können oder aktiv daran beteiligt sind. Bei uns ist so eine Idee entstanden, die so einfach ist, dass sie schon wieder genial ist. Wir wollen Häschen zum Aufhängen machen. Ich liebe natürliche Materialien und deshalb haben wir zu zarten Holzstreifen gegriffen. Die gibt es im Baumarkt. Ein bisschen Wolle, also den Rest aus dem Handarbeitskoffer und ein Stückchen Filz brauchen wir noch. Aus den Holzstreifen haben wir dann je Hase einen größeren und einen kleinen Ring geformt und mit Tacker aneinander befestigt. Den Filz haben wir länglich zu Ohren zugeschnitten und aus der Wolle kleine „Bommel“ gemacht. Und jetzt verbreiten die Häschen am Fenster Frühlingsstimmung auch in der Wohnung.
Beim Werkeln mit den großen Kindern begeistern sie sich zwar nicht immer gleich dafür, aber wenn, dann ist es eine herrlich bereichernde Zeit mit vielen Gesprächen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.