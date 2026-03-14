Die kleine Botin schwelgt in rosa Momenten

Und auch wir sind mittendrin statt nur dabei! Die Idee ist einfach: weniger Screentime, MEHR echte Zeit. Die ersten Tage sind bereits hinter uns und die gewonnene Zeit hat sich ganz unspektakulär angefühlt. Volleyball und Federball im Garten, erste kurze Beet-Arbeiten und ein rosa DIY mit einfachsten Mitteln. Meine Tochter hatte die Idee dazu. Wir haben Wattepads mit Filzstiften bemalt. Rot, rosa, einfach wild und durcheinander. Dann kam etwas Wasser dazu und sobald die Pads feucht wurden, begannen die Farben zu verlaufen und schön ineinander überzugehen, fast wie Aquarell. Die feuchten Pads haben wir dann auf den Rand eines schmalen Glases nacheinander und übereinander gelegt, Schicht für Schicht und plötzlich konnte man kleine Rose aus Watte erkennen! Und so hat sich der Kreis schön geschlossen, weil wir grad davor noch über die ersten Knospen auf ihrem Rosen-Strauch gesprochen haben.