Die kleine Botin schwelgt in rosa Momenten

Wie wir zusammen ins „Smartphone-off-Experiment“ gestartet sind. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
...durch die neue, plötzlich „gewonnene“ Zeit.
In diesen Wochen läuft ja das große Smartphone-Experiment des ORF. Mehr als 72.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich versuchen, drei Wochen lang ohne Handy bzw. ohne Smartphone und Social Media-Apps auszukommen. Mit dem Ziel herauszufinden, was passiert, wenn das geliebte Smartphone nicht griffbereit ist.
Und auch wir sind mittendrin statt nur dabei! Die Idee ist einfach: weniger Screentime, MEHR echte Zeit. Die ersten Tage sind bereits hinter uns und die gewonnene Zeit hat sich ganz unspektakulär angefühlt. Volleyball und Federball im Garten, erste kurze Beet-Arbeiten und ein rosa DIY mit einfachsten Mitteln. Meine Tochter hatte die Idee dazu. Wir haben Wattepads mit Filzstiften bemalt. Rot, rosa, einfach wild und durcheinander. Dann kam etwas Wasser dazu und sobald die Pads feucht wurden, begannen die Farben zu verlaufen und schön ineinander überzugehen, fast wie Aquarell. Die feuchten Pads haben wir dann auf den Rand eines schmalen Glases nacheinander und übereinander gelegt, Schicht für Schicht und plötzlich konnte man kleine Rose aus Watte erkennen! Und so hat sich der Kreis schön geschlossen, weil wir grad davor noch über die ersten Knospen auf ihrem Rosen-Strauch gesprochen haben.
Vielleicht können wir den „Zauber der Zeit“ über alle drei Wochen des Experiments ja erhalten und etwas daraus mitnehmen...
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