Koalitionsgipfel soll in Klagenfurt Wogen glätten

Heute will die Stadtregierung endlich den Standort für das Hallenbad bekanntgeben. Im Vorfeld fliegen aber zwischen dem Team Kärnten, der SP und VP die Fetzen. Am Mittwoch gab es eine spontan einberufene Aussprache - es ging um die Zusammenarbeit in der Koalition. Die SP will den Südring als Standort, Team Kärnten und VP bevorzugen das Vitalbad beim Minimundus