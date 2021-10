Finanzen fürs Vitalbad werden genau geprüft

Standort Südring

Zur Jumpworld One kommt beim Wörtherseestadion 2022 auch ein Waveworld One für Indoor-Surfer. Eine derartige Attraktion mit einem ganzjährigen Wellenritt-Erlebnis gibt es derzeit in Österreich nicht. Parallel dazu laufen Gespräche für ein Interimsbad, das als Zwischenlösung bis zur Eröffnung des neuen Vitalbads dienen soll.