So soll das neue Vitalbad in Klagenfurt aussehen

Die Geschichte um ein neues Hallenbad in Klagenfurt soll bis 8. Dezember entschieden sein, bis dahin prüft die Stadtregierung die Bauvorhaben des Vitalbads bei Minimundus und Karawankenbads am Südring. Günther Kollitsch stellte am Donnerstag Visualisierungs-Bilder des Vitalbads vor, das 2023 benutzbar wäre.